Köprü girişinde kaza! Acı içinde kıvrandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Yere savrulan sürücü için ambulans çağrıldı. Ambulansın gelmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.