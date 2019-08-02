Köprü girişinde kaza! Acı içinde kıvrandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklet kazası yaşandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM 02.08.2019, 14:43 Melike Temir
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Yere savrulan sürücü için ambulans çağrıldı. Ambulansın gelmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.
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