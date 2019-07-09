Kooperatif borcunu ödeyemeyince köy meydanı satılığa çıkarıldı

BURSA'nın Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde kurulan kooperatif, kredi borcunu ödemeyince, köy meydanındaki yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan ve bir çok gayrimenkul ipotek altına alındı. 3 milyon liraya yakın borç ödenmediği için köy meydanı ile birlikte bir çok taşınmaz satılığa çıkarıldı.

İPOTEK KONULDU

İddiaya göre, 2014 yılında köy muhtarlığına bağlı 41 tapu Kumyaka Kalkınma Kooperatifi'ne devredildi. Kurucu başkanın ardından 3 ay sonra seçime gidilerek R.B. kooperatifin başkanı seçildi. Daha sonra köyün ürünlerinin daha yüksek gelirle satılma vaadiyle Kumyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde tesis yapılmasına karar verildi. Köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki yaklaşık bin 500 metre alan için TKDK ve BEBKA'ya başvurularak kredi çekildi. Daha sonra krediler ödenmediği için banka tarafından köy meydanı, köy konağı, köy kahvesi, top sahası, çocuk parkı, basketbol sahasının dahil olduğu 2 bin 500 metrekare alan ile tesisinde aralarında bulunduğu toplam 13 bin metrekarelik alana ipotek konuldu. Taksitler ödenmediği için köy meydanınında aralarında bulunduğu alanlar satılığa çıkarıldı.