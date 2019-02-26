Konya’da başkana ‘su akmıyor, cenabetim’ tepkisi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbranim Altay konuşma yaptığı sırada evinde su akmadığını iddia eden bir vatandaşın tepkisi ile karşı karşıya kalınca ne yapacağını şaşırdı.

Konya’da başkana ‘su akmıyor, cenabetim’ tepkisi
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BAŞKANIN yanında bir anda adresini verip “Cenabet geziyorum arkadaşlar şahit olun, evimde sular akmıyor” diyerek isyan eden vatandaşın sözleri soğuk duş etkisi yarattı. Bir grup vatandaş sözlere alkış tutarkan AKP’liler tepki gösterdi. Başkan Altay’ı “İsterseniz gelin evime bir kahvemi için” diye evine de davet eden vatandaş daha sonra ‘şimdi herkes bana çemkirdi gardaşım, şimdi ne var da sen bana bağırıyorsun, akmıyor gardaşım, ben susuzum susuz. Ben iş istemiyorum, aş istemiyorum. Su istiyorum’ diye tepkisini sürdürdü.

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