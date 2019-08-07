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Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
YAŞAM 07.08.2019, 11:00 Osman Abaz
KONYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde kent merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin daha önceden örgüt içerisinde görev alan Suriye uyruklu kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyet mensuplarının, zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
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