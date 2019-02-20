Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, "Aşk kurbanı oldum" dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde komşusuna ait iç çamaşırları çalan ve cinsel içerikli mektuplar yazan Mehmet K. adlı vatandaş, 'cinsel taciz' iddiası ile yargılanıyor.

Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, "Aşk kurbanı oldum" dedi
banner404

İDDİAYA göre Mehmet K., 14 Şubat Sevgililer gününde komşusu olan kadının avluda asılı 3 iç çamaşırını çaldı. 18 Şubat'ta da aynı kadına 'cinsel içerikli' mektuplar yazarak, camdan odasının içerisine atan adam, ismi açıklanmayan mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polis, Mehmet K.'nın üzerinde 3 iç çamaşırı buldu. Mehmet K.'nın iç çamaşırlarından birini giydiği, ikisini de kazağının içerisinde sakladığı belirlendi. Zanlı, Gazimağusa'da Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlı Kurum'un tutuklu şekilde yargılanmasına karar verdi. Mahkemede söz alan Kurum da, Çok pişmanım. Özür dilerim. Aşk kurbanı oldum, kötü niyetim yoktu dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya - Antalya Hava Durumu (21 Şubat 2019)
Alanya - Antalya Hava Durumu (21 Şubat 2019)
  1. HAVA DURUMU

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472