Komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti

KAYSERİ'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Veysel Kuşoğlu'nun yeğeninin yaşadığı dairenin üst katında oturan Serkan K.'nın evindeki banyodan alt kata su sızdığı iddia edildi. Evinin banyosundan su sızan Serkan K., Veysel Kuşoğlu'nun yeğeni arasında bu nedenle tartışma çıktı. Daha önce de benzer sorun yaşayan ikili arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

BOYNUNDAN VE KARNINDAN VURDU

Yine aynı konuda yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada şüpheli Serkan K., mağdur Veysel Kuşoğlu’nu boyun ve karın bölgesinden silahla yaraladı. Ağır yaralanan Kuşoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuşoğlu’nun yerel seçimlerde muhtar adayı da olduğu ve Talas'ta bir kafe işlettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.