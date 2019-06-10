Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, önümüzdeki günlerde üniversite sınavına girecek olan lise öğrencisi Sedef Cemile Keskin (18), geçtiğimiz hafta Perşembe günü kollarında titreme şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, akşam saatlerinde kollarındaki titremenin artması üzerine İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tahlillerin ardından hastalığı ile ilgili bir bulguya rastlanılamayan genç kız cuma günü komaya girerek yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Keskin, dün hayatını kaybetti. Sedef Cemile Keskin’in cenazesi bugün Yukarı Soku Mahallesi camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Soku Mahallesi mezarlığına defnedildi.

AİLEDEN İHMAL İDDİASI

Kızlarının ölümünde hastanenin ihmalinin olduğunu iddia eden ailenin, genç kız için otopsi istemediği öğrenildi.