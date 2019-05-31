Köfteciye fuhuş operasyonu: 25 gözaltı

GEBZE'DE bir köfteci dükkanında fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarını alan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri inceleme başlattı. İhbar sonrası köfte dükkanını takibe alan polis ekipleri, 45 yaşındaki Ayşe A. adlı kadının işlettiği iş yerinde garson rolündeki yabancı uyruklu kadınların iş yerine köfte yeme bahanesiyle gelen müşterilere pazarlandığını tespit etti Yaklaşık 2 aylık takibin ardından işletmeci Ayşe A. ve iki aileye mensup 17 şüphelinin yurt dışından getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara tehdit ve şantaj ile zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen şahısların yakalanması için 30 Mayıs gecesi çok sayıda polisle Gebze, Çayırova, Darıca ve Trabzon’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 7’si yabancı uyruklu 8 kadın ile kadınlara tehdit ve pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda telefon, döküman ve çok miktarda paranın ele geçirildiği operasyonda, köfteci dükkanının işletmecisi Ayşe A.’nın ise operasyondan 3 gün önce kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin yapılması için İzmit Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin sorgularında yurt dışından getirdikleri kadınları köftecide garson olarak çalışıyor gibi gösterdikleri, dükkana gelenlerin köfte yeme bahanesi ile garson kılığındaki kadınlardan beğendiklerini işletmeciye söyledikleri, daha sonra seçtikleri kadınla yine şüphelilerce fuhuş amaçlı kullanılan 6 farklı adresten birine götürüldükleri belirlendi. Şüphelilerin kendilerine telefonla ulaşan müşterilerden ise güvenlik amaçlı referans istedikleri, referans olan kişinin araması sonrası kadınlarla bir araya getirdikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden kadınları pazarlayanların çoğunluğunun iki farklı aileye mensup olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, Gebze Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan ve 1 Türkmenistan uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.