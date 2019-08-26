Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın: O beni öldürecekti

OLAY, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam yaşandı. Hülya Ören, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdü. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan Ören, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

"O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen Hülya Ören basın mensuplarının 'kocanızı neden öldürdünüz' sorusu üzerine gözyaşlarını tutamayıp "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. O beni öldürecekti" dedi.