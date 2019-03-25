Kocasını 3 haftalık bebeğinden kıskanıp, bebeğinin boğazını kesti!

Ukrayna'da bir anne, 3 haftalık bebeğini boğazını keserek öldürdü. Polis, annenin doğum yaptıktan sonra psikolojik tedavi gördüğünü ve ilk ifadesinde gün boyu neler yaptığını hatırlamadığını söylediğini belirtti.

Kocasını 3 haftalık bebeğinden kıskanıp, bebeğinin boğazını kesti!
banner404

UKRAYNA'nın Rivne şehrinde ismi açıklanmayan 21 yaşındaki bir anne, kocasının 3 haftalık bebeklerini kendisinden daha çok sevdiğini düşünüp kıskançlık krizine girdi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kadın, kocasının çöp dökmek için dışarı çıkmasının ardından bebeğini boğazını keserek öldürdü. Kocası eve geri döndüğünde karısının elindeki kanları görünce hemen bebeğin odasına gitti. Bebeğini kanlar içinde hareketsiz görün talihsiz koca hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, annenin doğum yaptıktan sonra psikolojik tedavi gördüğü ve ilk ifadesinde gün boyu neler yaptığını hatırlamadığını söylediğini belirtti. Torunu öldürülen büyükanne Maria Momot ise gelininin eşini bebekten kıskandığı için bebeğini öldürdüğünü iddia etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve vardıklarında bebeğini öldüren annenin kocasına "Ne oldu, neden ağlıyorsun" diye sorular sorduğunu söylediler. Polis tarafından gözaltına alınan anne, mahkemeye çıkmadan önce psikiyatrik tedavi göreceği belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emekliler merakla bekliyordu! Bugün başladı
Emekliler merakla bekliyordu! Bugün başladı
  1. EKONOMİ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479