banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Kocaeli'nde yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı!

Kocaeli’nde, sağanak etkili olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi'nde, ana su şebeke hattının patlamasıyla yol çöktü.

YAŞAM 21.08.2019, 12:27 21.08.2019, 13:59 Osman Abaz
Kocaeli'nde yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı!
banner404

KENTTE saat 07.00 sıralarında başlayan yağmur, şiddetli yağışa dönüştü. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi üzerindeki İSU'ya ait ana su şebeke hattının patlaması sonucu yol çöktü. İzmit merkezde bulunan garın önündeki caddeyi de su bastı. Sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi.

    #yağmur #Gebze
    Yorumlar (0)
    Günün Anketi Tümü
    Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
    Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
    banner384
    banner440
    banner545