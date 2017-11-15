Kızının yaptıklarını duyanın ağzı bir karış açık kalıyor

GÜZELLER güzeli annesinin kucağındaki bu bebek büyüdü ve o da bir anne oldu. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun eşi olmasına rağmen uzun zamandır sinemaya ara veren Gülşen Bubikoğlu'nun kızının kim olduğunu öğrenince şaşkına döneceksiniz.

Zeynep İnanoğlu hem dünyalar güzeli bir anne olan Gülşen Bubikoğlu'nun hem de Türkiye'nin en meşhur yapımcısı Türker İnanoğlu'nun kızı.

GÖRENLER ANNESİ İLE KIYASLIYOR

Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu çiftinin tek kızı olan Zeynep İnanoğlu'nu görenler annesi ile kıyaslama yapmaktan kendini alamıyor. Ayrıca Zeynep İnanoğlu'nun sahip olduğu kariyer herkesi şaşkına çeviriyor.

LİSEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu 1977 yılında dünyaya geldi. Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra 1999'da Harvard Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.

ABD'DE 3 PATENT ALDI

Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başlayan İnanoğlu, ses tanıma konusu üzerine ABD'de 3 patent aldı.

GOOGLE TÜRKİYE'DE ÜRÜN PAZARLAMA MÜDÜRÜ OLDU

2009'da İngiltere'den ayrılan Zeynep İnanoğlu, ortak ve danışman olarak Phonetic Arts'a Türkiye'den bilgi sunmayı sürdürdü. Daha sonra Google Türkiye'de çalışmaya başlayan Zeynep İnanoğlu, bu şirkette Ürün Pazarlama Müdürü oldu.

Doktorasını "seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde yayımladı.

Dergiye yazının kabul süreci bir yıl sürüyordu. O yılmadı; 2008'de makalesini dergiye verdi, 2010'un başında yayımlandı.

Ödül komitesi, bu makaleye kaç kişinin referansta bulunduğunu, çalışmadan kaç kişinin yararlandığını inceledi. Ve Zeynep İnanoğlu'nun makalesini ödüle layık gördü.

Zeynep İnanoğlu Barselona'da, 2011 yilinda Avrupa Sinyal İşleme Konferansı'nda (Eusipco) "En İyi Makale" ödülünün sahibi oldu.



Zeynep İnanoğlu 2011 yılında gazeteci Cüneyt Özdemir ile evlendi ve çiftin 3.5 yaşında Mavi adında bir oğlu var.