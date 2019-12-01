Kızı için dava açacak

Dolandırıcılık iddiası nedeniyle Türkiye’den gittiği Brezilya’da hırsızlık yüzünden cezaevine giren Sedat Doğan, hakkındaki tüm suçlamalara cevap verdi.

Önümüzdeki hafta İstanbul’a döneceğini belirten fotoğrafçı, “Şu an Panama’dayım. Bundan önce de Arjantin’deydim. İstanbul’da bir gece kulübü açacağım. Artık sanatı bıraktım. Nokta koydum” dedi.

Eski eşi Işın Karaca’nın 1 milyon TL’lik borcunu ödediği haberlerine Doğan, “Tamamen yalan. O kadar doğru olmayan haber var ki hepsini açıklayacağım” dedi.

Kızı Mia’yla görüşme yasağını kaldırılması için dava açacağını da söyleyen fotoğrafçı, “Dört dava dosyam var. Maddi ve manevi zararlarımı gidermek için uğraşacağım” açıklamasını yaptı.