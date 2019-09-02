Kız kardeşinin arkadaşına tecavüz etmişti! Verilen ceza pes dedirtti

GALLER'DE yaşayan 28 yaşındaki Phillip John Crosland, gece evlerinde kalan kız kardeşinin 16 yaşındaki arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Crosland'ın kız kardeşi ve kız kardeşinin arkadaşı, akşam yemeği yedikten sonra, saat dokuz buçukta uyumak için odalarına çekildiler.Bir süre sonra Crosland, odaya gelip kıza telefonunu kaybettiğini ve bulması için kendisine yardım etmesini istediği söyledi.Aşırı sarhoş olan Crosland, telefonu bulduktan sonra kızı kendi yatağına çekerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı.Dehşete kapılan genç kız kaçmaya çalışınca, sapık, genç kıza tecavüz etti ve bağırmaması için ölümle tehdit etti.Gözü dönmüş sapık, odadan kaçıp başka bir odaya saklanan kızı takip edip tekrar tecavüz etti. Talihsiz kız, ertesi sabah ablası ve dedesini arayıp kendisini almalarını istedi. Tecavüz mağduru kızın ağlamaktan gözlerinin şiştiğini gören ablası, ne yaşadığını anlatması için kardeşine baskı yapınca, korkunç gerçek ortaya çıktı.Hastanaye getiren 16 yaşındaki genç kızda, tecavüz bulgularına rastlandı. 2 çocuk babası Phillip John Crosland, kızın polise verdiği ifade sonrası tutuklandı. Mahkemenin Crosland'a yalnızca 5 yıl hapis cezası vermesi tepki çekti.