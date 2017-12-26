Kıskançlık krizi kamerada! Erkek arkadaşını yakaladı, tokadı bastı

Genç kadın, araçta oturan kişinin kapısını açmak isteyince erkek arkadaşı araya girerek, buna izin vermedi. Genç kadın, bu sırada erkek arkadaşına tekrar tokat attı. Bir süre daha tepkisini sürdüren genç kadın, ardından arkadaşlarıyla beraber geldiği araca binerek, uzaklaştı.

Bozhane mevkisinde, deniz kenarında park halindeki otomobilin yanına giden genç kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla gördü. Araçtan inen erkek arkadaşına tokat atan genç kadın, aracın içindeki kişiye de tepki gösterdi. Öfkeli kadını, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

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