Kına gecesinde pompalı dehşeti! 7 yaralı

OLAY, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Taşdemir Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kına gecesinde kız tarafı ile erkek tarafı arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu düğün yerinde bulunan Taner Kuytu, Melek Kuytu, Ferat Karabaş, Asiye Yıldırım, Emine Turan, Buse Cengiz ve Kerim Er adlı çocuk çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.