Kimseyi umursamıyorlar! Göz göre göre cinsel ilişkiye girdiler

İNGİLTERE'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Aşk Adası yarışması, sık sık çiftlerin canlı yayında cinsel ilişkiye girmesi skandalıyla gündeme geliyor. En son Maura ve Curtis çiftinin program yapımcılarının uyarılarına rağmen yorgan altında cinsel ilişkiye girmesi, seyirciyi oldukça kızdırmıştı ve program yönetimi bu tür sahneleri keseceğini duyurmak zorunda kalmıştı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde programda ilk kez 'Cinsellik' uyarısı yapıldı.Her bölümüyle yüzlerce şikayet alan Aşk Adası yarışmasında, bu defa Tommy ve Molly çiftinin yorgan altı sahnesi tartışma yarattı.20 yaşındaki Tommy Fury ve 19 yaşındaki Molly-Mae'nin, yorgan altında cinsel ilişkiye girdiğini, seyirciler yatağın üzerindeki ayıcıktan anladı.Tommy ve Molly çifti yorganın altına girdikleri esnada, yatağın üzerindeki ayıcığın titrediğini fark eden seyirciler sosyal medyadan müstehcen sahneye yorum yağdırdı.Birçok Twitter kullanıcısı, söz konusu ayıcık için ''Zavallı ayıcık, o gözleri neler gördü öyle!'' dedi.O sırada geçtiğimiz günlerde seyirciyi kızdıran yorgan altı sahnesinin başrolleri Maura ve Curtis çiftinin de uyumamış olduğu görüldü. Maura'nın Curtis'e ''Seni istiyorum'' dediği ve Curtis'in genç kadına, ''Bu gece olmaz, çok yorgunum'' dediği anlarda kameralara saniye saniye yansıdı.Galler'de bulunan Ysgol Gymraeg Teilo Sant İlkokulu'nun müdürü Aled Rees, velilere mektup yollayarak, çocukların programda gördükleri davranışları kopyaladıklarını, sekiz yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bile ilişki yaşıyormuş gibi öpüştüklerini söyleyerek program yarışmacılarının çocuklar için rol model olmadığını söylemişti.arışmanın öğrenciler üzerinde olumsuz davranışlar oluşturduğu ve velilerin bu programı çocuklarına izletmemesi gerektiğini belirten mektup şöyleydi:'Sevgili veliler, öğrencilerimizden bazılarının Aşk Adası izledikleri dikkatimi çekti, bu çocuklardan bazılarının yaşı 8... İlkokul öğrencileri, programdaki katılımcıların görünüşlerinin kişiliklerinden çok daha önemli olduğu programı izlemek için yeterince olgun değiller. Bu kişiler çocuklarımız için rol model olmamalı. Lütfen, programdaki cinsellik döngüsünü çocuklarınızın görmesini, duymasını ve özenmesini engelleyin.''