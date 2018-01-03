Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

Kimse 7 aylık hamile olduğuna inanmıyor!

ABD'li kadın, 7 aylık hamile olmasına rağmen neredeyse hiç büyümemiş göbeğiyle ülkede günün konusu haline geldi. Genç anne çevresindekileri hamile olduğuna inandıramıyor

Kimse 7 aylık hamile olduğuna inanmıyor!

ABD'li kadın, 7 aylık hamile olmasına rağmen neredeyse hiç büyümemiş göbeğiyle ülkede günün konusu haline geldi. Genç anne çevresindekileri hamile olduğuna inandıramıyor

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:22
Kimse 7 aylık hamile olduğuna inanmıyor!
banner404

Reanna Stephens isimli ABD'li kadın İngiltere'de gündem oldu. Sebebi ise 7 aylık hamile olmasına rağmen bunun hiç fark edilemiyor olması. Reanne'nın sırrı, uyguladığı vegan diyeti ve yaptığı egzersizler.

ÇEVRESİNDEKİLER İNANMIYOR

Reanne doğmamış çocuğunun oldukça sağlıklı olduğunu söylüyor. Etrafındaki insanlar onun gerçekten bir bebeğe sahip olduğuna inanmıyor. Kimileri ise Reanna'ya anoreksik olup olmadığını soruyor.

18 YAŞINDA

ABD'nin South Carolina eyaletinde bulunan 18 yaşındaki öğrenci, "İnsanlar beni yorumlarıyla etkiliyor, ben de beni ve bebeğimin sağlıklı olduğunu bildiğim için sakin olmaya çalışıyorum" diye konuşuyor.

PEK ÇOK SPORU BİRLİKTE YAPIYOR

"İnsanlar bana hamileliğimin taklit olup olmadığını soruyor, bebeğin sağlıklı olduğundan emin misin diyor. Dazla yemek yemem gerektiğini ve çocuğumu açlıktan öleceğini söylüyorlar" diyen Reanna,insanların yaşam tarzı hakkında hiçbir şey bilmeden yorum yapmalarından şikayetçi.

Genç anne yoga, kardiyo, boks, kick boks, jujitsu ve ağırlık eğitimi ile birlikte 6 yıldır dövüş sanatları ile uğraştığını söylüyor.

ANNESİ DE KENDİSİ GİBİYMİŞ

Gazlı içecekler ve tatlıdan kaçındığını söyleyen kadın, ailesinin desteğini almış durumda. Annesinin de hamileyken kendisi ile benzer durumda olduğunu söylüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
kimse aylık hamile olduğuna inanmıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı yılanı bırakmaya gönlü el vermeyince aracına aldı!
Yaralı yılanı bırakmaya gönlü el vermeyince aracına aldı!
Üzerindeki desen fiyatını katladı! 1 milyon dolara satılıyor
Üzerindeki desen fiyatını katladı! 1 milyon dolara satılıyor
Kumruyu öldürdü, kendi ölümden döndü
Kumruyu öldürdü, kendi ölümden döndü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim