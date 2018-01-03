Kimse 7 aylık hamile olduğuna inanmıyor!

Reanna Stephens isimli ABD'li kadın İngiltere'de gündem oldu. Sebebi ise 7 aylık hamile olmasına rağmen bunun hiç fark edilemiyor olması. Reanne'nın sırrı, uyguladığı vegan diyeti ve yaptığı egzersizler.

ÇEVRESİNDEKİLER İNANMIYOR

Reanne doğmamış çocuğunun oldukça sağlıklı olduğunu söylüyor. Etrafındaki insanlar onun gerçekten bir bebeğe sahip olduğuna inanmıyor. Kimileri ise Reanna'ya anoreksik olup olmadığını soruyor.

18 YAŞINDA

ABD'nin South Carolina eyaletinde bulunan 18 yaşındaki öğrenci, "İnsanlar beni yorumlarıyla etkiliyor, ben de beni ve bebeğimin sağlıklı olduğunu bildiğim için sakin olmaya çalışıyorum" diye konuşuyor.

PEK ÇOK SPORU BİRLİKTE YAPIYOR

"İnsanlar bana hamileliğimin taklit olup olmadığını soruyor, bebeğin sağlıklı olduğundan emin misin diyor. Dazla yemek yemem gerektiğini ve çocuğumu açlıktan öleceğini söylüyorlar" diyen Reanna,insanların yaşam tarzı hakkında hiçbir şey bilmeden yorum yapmalarından şikayetçi.

Genç anne yoga, kardiyo, boks, kick boks, jujitsu ve ağırlık eğitimi ile birlikte 6 yıldır dövüş sanatları ile uğraştığını söylüyor.

ANNESİ DE KENDİSİ GİBİYMİŞ

Gazlı içecekler ve tatlıdan kaçındığını söyleyen kadın, ailesinin desteğini almış durumda. Annesinin de hamileyken kendisi ile benzer durumda olduğunu söylüyor.