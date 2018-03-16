Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Kilosu bin euroya satılıyor! Yemek için sıraya giriyorlar

İspanya'da kilosu bin eurodan satılan yılan balığının yemeği büyük ilgi görüyor

Kilosu bin euroya satılıyor! Yemek için sıraya giriyorlar

İspanya'da kilosu bin eurodan satılan yılan balığının yemeği büyük ilgi görüyor

16 Mart 2018 Cuma 14:51
Kilosu bin euroya satılıyor! Yemek için sıraya giriyorlar
banner404

YILAN balığı yavruları pek iştah açıcı görünmez. Canlıyken şeffaf ve kaygan olan, solucana benzeyen bu balıklar pişince beyaz bir renk alır. Ama birçok lezzetli yemeğin görünümü her zaman güzel olmayabilir. Önemli olan tadıdır. Ama İspanyolların 'angulas' adını verdiği yılan balığı yavrusunun tadı da pek bir şeye benzemez.

TAVUK VE DOMUZ YEMİ OLARAK KULLANILIYORMUŞ
Oysa kilosu bin eurodan alıcı bulur. Üstelik eskiden bu balıklar pek sevilmez, tavuk ve domuz yemi olarak kullanılırmış.

Bugün benim gibi birçok İspanyol yılan balığı yavrularına bu kadar para ödenmesine anlam veremiyor. Ayrıca bunlardan yapılan yemeğe bol miktarda sarımsak ve acı biber konduğu için balığın tadı bile belirsiz hale geliyor.

MEVSİMİN İLK YILAN BALIĞI 5 BİN 500 EUROYA SATILMIŞ
Mevsimin ilk satılan yılan balığı yavruları normalde pahalı olan fiyatından çok daha fazladır. 2016'da 1,25 kilosu 5 bin 500 euroya satılmıştı. Birkaç dakika sonra satılan aynı miktarda ikinci ürün ise sadece 1070 Euro tutmuştu. Üstelik ikisini de restoran sahibi Jose Gonzalo Hevia satın almıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaYılan BalığıYemeğiDünyaEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyasporlu Emre Akbaba'dan duygulandıran sürpriz 
Alanyasporlu Emre Akbaba'dan duygulandıran sürpriz 
Cep telefonuna 20 saat bakan kadın ölümden döndü
Cep telefonuna 20 saat bakan kadın ölümden döndü
Çiftlik Bank’ın CEO’suna benzerliği başına dert oldu
Çiftlik Bank’ın CEO’suna benzerliği başına dert oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim