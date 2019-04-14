Kıbrıslı küçük Furkan’ın büyük başarısı

BABA Bayrakçı, oğlunun bu genç yaşında elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu belirterek, “Oğlum Furkan’ın ödülünü Kıbrıs Türk halkına armağan ediyoruz. Bu başarının mimarı olan özel müzik öğretmeni Gülsen Mutlu’ya minnettarız. Önümüzdeki yıllarda Furkan’ın daha büyük başarılar elde edeceğinden eminim” dedi. Girne Amerikan Koleji’nde eğitim gören Furkan ayrıca Ela Özel Eğitim Merkezi öğrencisi. Furkan, öğretmeni ile birlikte plaket ve para ödülünün de sahibi oldu. Genç yetenekleri keşfetmeyi, onlara yeteneklerini sergileme fırsatı vermeyi ve binlerce izleyici tarafından fark edilmelerini sağlamayı hedefleyen yarışma aynı zamanda, müzik eğitimi ve müzik eğitmenlerinin değerlerini ön plana taşıyarak, bu alanda farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. Farklı öğrenme ihtiyaçları bulunan genç yetenekler, yarışmanın parçası olarak, “Hepimiz Müzisyeniz” inancıyla yeteneklerini sergileyerek, kendi alanlarında toplumsal farkındalığa katkıda bulunuyorlar. Yarışma sonuçları yüzde 60 jüri, yüzde 40 halk beğenisi ile belirleniyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 17:40