Kendisiyle evlenen kadın kendini başkasıyla aldattığını itiraf etti!

2015 yılında kendisiyle evlenen Sophie Tanner, kendisini aldattı. Tanner, kendisini çokeşliliğe inanan fakat kendisiyle olan birlikteliği boyunca geçici bir süreliğine tekeşliliğe geri dönen Ruari Barret ile aldattığını söyledi.

ALDATTIĞI ADAM DA KENDİ KENDİYLE EVLENDİ

Beş yıl süren ilişkilerinin ardından Barret'ın da kendisine sologamiye (kişinin kendisiyle evlenmesi) adadığı bildirildi.

"BU İŞTE BOŞANMAK YOK"

Özel bir televizyon programına konuşan Tanner, "Sologami kişinin kendisini sevmesiyle ilgilidir. Kişinin kendisine önem vermesi diğer romantik ilişkiler kadar önemlidir. Bu durum, bütün romantik ilişkileri reddedip bir rahibe olacağınız anlamına gelmiyor. Bu sadece, kötü ilişkileri reddetmek. Kendinizle evlenmeniz, hayatınız boyunca kendi mutluluğunuzdan sorumlu olmak demek ve bu yüzden boşanmak gibi bir seçenek yok" dedi.