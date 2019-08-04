Kendisini prenses olarak tanıtan kadın bir kuyumcudan 1.6 milyon euroluk mücevher çaldı

FRANSA’nın başkenti Paris’te filmlerdekileri aratmayacak türden bir soygun meydana geldi. Bir kuyumcu mağazasına gelip kendisini Birleşik Arap Emirlikleri’nden prenses olarak tanıtan kadının daha sonra 1.6 milyon euroluk mücevherlerle birlikte kayıplara karıştığı anlaşıldı. LCI adlı yerel televizyonunun bildirdiğine göre olay geçen Çarşamba akşamı yaşandı. Saint-Honore caddesindeki kuyumcu mağazasına giren kadın, kendisini Birleşik Arap Emirlikleri’nden prenses olarak tanıttı ve birkaç saat boyunca mağaza yöneticisinin kendisine sunduğu mücevherlerin arasından kendisine uygun olanları seçti. Sonunda sahte prenses seçimini yaptı ve ertesi gün ödemesini yapacağını söyleyerek mücevherlerin ayırtılmasını istedi. Kadının isteğini yerine getiren mağaza çalışanları, ödeme gelmeyince ürünlerin bulunduğu kutuya bakmaya karar verdi, ancak mücevher yerine bırakılmış benzer renkteki çikolata buldu. Çalınan mücevherlerin değeri 1 milyon 622 bin 800 euro olarak hesaplandı. Fransız polisi sahte prensesin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalara başladı.