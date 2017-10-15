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Kendisi 41 ama vücudu 9 yaşında

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çocukken havale geçiren 41 yaşındaki Hatice Demircioğlu'nun görünümü 9 yaşlarındaki bir çocuğu andırıyor

Kendisi 41 ama vücudu 9 yaşında

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çocukken havale geçiren 41 yaşındaki Hatice Demircioğlu'nun görünümü 9 yaşlarındaki bir çocuğu andırıyor

15 Ekim 2017 Pazar 15:36
Kendisi 41 ama vücudu 9 yaşında
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AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde çocukken havale geçiren 41 yaşındaki  Hatice Demircioğlu'nun görünümü 9 yaşlarındaki bir çocuğa benziyor.

HAVALE GEÇİRDİKTEN SONRA GELİŞİMİ BOZULDU

Bozdoğan ilçesi Sırma Mahallesi'nde yaşayan Müzeyyen Mamacıoğlu'nun 1976 yılında sağlıklı olarak dünyaya gelen kızı Hatice, 1978 yılında yüksek ateşe bağlı olarak havale geçirdi. O yıllarda ulaşımın bu kadar kolay olmaması ve ilçelerde hastane bulunmaması nedeniyle yüksek ateşe bağlı menenjit hastalığına yakalanan  Hatice Demircioğlu, bir süre komada kaldıktan sonra uyandığında konuşma ve işitme duyularını kaybetti.
"BİR DAHA NE KONUŞABİLDİ NE DE DUYABİLİYOR"

Gelişim bozukluğu da yaşayan Hatice, 41 yıl yaşında olmasına rağmen 9 yaşında bir çocuk gibi görünüyor.  Aydın'da sosyal projeleri ile tanınan Aymelek Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edilen Hatice, yetkililere bakışları ile teşekkür etti. Kızı ile 40 yıldır bakışarak anlaştıklarını belirten anne Müzeyyen Mamacıoğlu, "Kızım Hatice 41 yıl önce gayet sağlıklı olarak doğdu. 40 yıl önce hastalandı. Bir daha ne konuşabildi ne de duyabiliyor. Sadece bakışarak gönül gözü ile anlaşıyoruz. Ölmekten değil, kızımdan önce ölmekten korkuyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Demircioğluİbrahim KılınçBozdoğanAydın
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