Kaza yaptığı arabaya hapsolmuştu, yağmur suyu içerek hayatta kaldı

BELÇİKA'nın Liege kentinde 45 yaşındaki Corine Bastide, ormanlık alanda araba kullanırken hendekten yuvarlandı. Corine'nin, kaza sonrası bilinci yerindeydi ama vücudu araca sıkışmıştı ve omurilik zedelenmesi yüzünden hareket edemiyordu. Günlerce aç susuz kalan Corine, yağmur suyu sayesinde hayatta kaldı. Bir sakız kutusuna doldurduğu yağmur suyunu içerek ölüme meydan okudu. Corine, kazanın ardından 6 gün sonra arama kurtarma ekibi tarafından bulundu.6 gün boyunca aç susuz arabada mahsur kalan Corine, hiç kimsenin onu bulamayacağını düşündüğünü ve çok korktuğunu söyledi. Corine, hastane yatağından yaptığı açıklamada, cep telefonunun sürekli çaldığını ama yaralandığı için telefonuna bir türlü ulaşamadığını, ertesi gün ise bataryası bittiği için telefonunun çalmadığını söyledi. 6 gün sonra bir arama ekibi tarafından arabasında bulunan Corine, onu kurtaran kadını 'koruyucu meleği' olarak tanımlıyor.