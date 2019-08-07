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Kayıp Melike'den acı haber!

Bayburt'ta, pazar gününden bu yana kayıp olan Melike Erdoğan'ın (21), evine 3 kilometre mesafedeki baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞAM 07.08.2019, 11:17 Osman Abaz
Kayıp Melike'den acı haber!
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MERKEZE bağlı Akşar köyünde yaşayan Melike Erdoğan, geçen pazar günü evden çıktı ancak geri dönmedi. Ailesi, tüm aramalarına rağmen kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ve drone da kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları bu sabah da erken saatlerde başlatıldı. Ancak saat 10.00 sıralarında, Akşar Baraj Gölü'nde Melike'nin cansız bedeni bulundu. Evine 3 kilometre mesafede bulunan baraj gölünden dalgıçlar tarafından çıkartılan Melike Erdoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Melike Erdoğan'ın geçen yıl da kaybolduğu ve bir gün sonra ormanda bulunduğu öğrenildi.

#Akşar köyü #Melike Erdoğan #Jandarma #baraj gölü #dalgıç #otopsi
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