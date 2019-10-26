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Kayıp kızın izi cinsel içerikli sitede bulundu! Başına gelmeyen kalmamış

Yaklaşık bir yıldır kendisinden haber alınamayan genç bir kız, dünyaca ünlü bir cinsel içerikli film sitesinden tespit edilerek ailesine teslim edildi. Ayrıca genç kızla cinsel ilişkiye giren 30 yaşındaki Christopher Johnson'ın da tutuklandığı ifade edildi.

YAŞAM 26.10.2019, 10:08
Kayıp kızın izi cinsel içerikli sitede bulundu! Başına gelmeyen kalmamış
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AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaklaşık 1 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel içerikli film sitesinden bunularak ailesine teslim edildi. Ayrıca küçük kızla ilişkiye giren 30 yaşındaki Christopher Johnson'ın da tutuklu olduğu belirtildi. Florida merkezli 'Sun Sentinal' gazetesinin haberine göre; polis, genç kızı siteye yüklenen video ve fotoğrafları üzerinden buldu.18 yaşından küçük olduğu için adı açıklanmayan genç kızla cinsel ilişkiye giren 30 yaşındaki Christopher Johnson'ın da Fort Lauderdale kentinde tutuklu bulunduğu açıklandı.

JOHNSON'UN EVİNDE ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Güvenlik güçleri, Johnson'ı arabasını takip edip sorgulandıktan sonra evinde yaklaşık 60 adet cinsel içerikli fotoğraf buldu. Johnson'ın evinde ayrıca bir kürtaj kliniğinden alınmış dokümanlar da ele geçirildi. Polis raporuna yansıyan bilgilere göre; genç kız dedektiflere Johnson ile birkaç cinsel içerikli videoda göründüğünü ve bir noktada kürtaj yapmaya zorlandığını söyledi. Dedektif Adam Granit, "Kurban, sanıktan hamile kaldığını ve kürtaj için onu bir kliniğe götürdüğünü söyledi" dedi. TUTUKLANDI Christopher Johnson, reşit olmayan kıza yönelik cinsel saldırı suçundan tutuklandı. Broward Bölge Mahkemesi, genç kızla cinsel ilişkiye girdiğini inkâr eden Johnson için 75 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

#kayıp kız #cinsel içerikli site #Christopher Johnson
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