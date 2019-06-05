Kayınvalidesi kabusu oldu! 3 bin TL istedi vermeyince işinden oldu

Kamu kurumunda dağıtım elemanı olarak görev yapmakta olan bir kişi, tartıştığı eşinin başvurusunun ardından 3 ay uzaklaşma cezası aldı.

Kayınvalidesi kabusu oldu! 3 bin TL istedi vermeyince işinden oldu
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DAĞITILMASI gereken evrakları evde unutan genç adam hayatının şokunu yaşadı. Uzaklaştırma kararı sonrası eve gidemeyen Davut B., evrakları alması için iş arkadaşını eve gönderdi. Fakat yine iddiaya göre, iş arkadaşına kapıyı açan kayınvalide Sevim K. evrakların karşılığında 3 bin lira para istedi. Para vermeyi kabul etmeyen dağıtım elemanı, savcılığa başvurdu. Davut B. evrakları teslim edemediği gerekçesiyle işinden uzaklaştırıldı. Savcılık damadın şikâyeti sonrası soruşturma başlattı. Kayınvalide hakkında 3 yıl hapis isteniyor.

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