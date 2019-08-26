Katliam yapan eski astsubaya film gibi operasyon!

OLAY, 22 Ağustos'ta saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Güçlü Doğan Tabur, evinden çıkıp bindiği otomobilini yol ortasında durdurup, motosikletiyle geçen Hayati Özkaya'ya tabancayla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Özkaya, motosiklet ile yola düşerken, Güçlü Doğan Tabur. yeniden otomobiline binip, 500 metre ilerideki kahvehanenin önüne geldi. Güçlü Doğan Tabur, ikinci kez otomobilinden inip, kahvehaneye ateş açtı. İçeride oturan Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi, başlarındın vuruldu. İsmi öğrenilemeyen 1 kişi de hafif yaralandı. Güçlü Doğan Tabur, tabancasındaki kurşunlar bitene kadar havaya ateş açtı. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı olayın ardından Tabur, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hayati Özkaya (39) ile Necmettin Şahinoğlu (69) ve Okan Develi'nin (37) hayatlarını kaybettiğini belirledi. Sokakta oynarken babaları Hayati Özkaya'nın uğradığı saldırıya tanık olan ve kahvehaneye sığınan Halide ve Osman Özkaya kardeşleri ise komşular sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardında harekete geçen cinayet büro ekipleri, 4 yıl DSP Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu da ortaya çıkan Güçlü Doğan Tabur'u yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Psikolojik sorunları bulunması nedeniyle TSK ile ilişiği kesilen Güçlü Doğan Tabur'un, saldırıyı cinnet getirerek, gerçekleştirdiği öne sürüldü.

KATLİAM YAPMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Yapılan sorgu sonrasında ise saldırganın, 3 kişiyi öldürdükten sonra evine gidip, buradaki silahları alıp, cinayetlere devam etmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Güçlü Doğan Tabur, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KORKUP TESLİM OLDU

Saldırganın yakalandığı anın ayrıntıları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, saldırıların ardından polis, mahalleyi abluka altına aldı. Tabur'un da evine gittiğini belirledi. Güçlü Doğan Tabur'un otomobilinin evin önünde olduğunu tespit eden polis, operasyon için hazırlığa başladı. Bu sırada eski astsubay, evden aldığı silah ve av tüfeğiyle dışarı çıktı. Güçlü Doğan Tabur, teslim olmasını isteyen polislere elindeki silahı doğrulttu. Yaklaşık 10 polis memuru da tabancalarını çekip, şüpheliye doğrulttu. Polislerin tabancasını bırakarak, teslim olmasını tekrarladığı Güçlü Doğan Tabur, korkuyla teslim oldu. Şüphelinin emniyette, "Ben öldürmesen, onlar beni öldürecekti. Beni takip ediyorlardı" dediği öğrenildi.