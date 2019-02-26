Katil, tez hocasını bıçak darbeleriyle öldürmüş

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi iken öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in otopsi raporu ortaya çıktı

Katil, tez hocasını bıçak darbeleriyle öldürmüş
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ANKARA'da Çankaya Ünversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi iken öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in otopsi raporu ortaya çıktı. Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre, Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, hukuk öğrecisi Hasan İsmail Hikmet tarafından önce 2 el ateş ettiği, ateş sonrası Ceren Damar'ın ağır yaralı iken, 17 bıçak darbesi vurarak öldümüne sebep olduğu belirtildi. Bıçak darbelerinin tamamının öldürücü nitelikte olduğu raporda ayrıca raporda belirtildi. Tüm akademik camiayı yasa boğan olayın soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

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