Kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı

SUBAŞI köyü meydanında, kasaplar Abdullah (41), Ecevit (45) ve Alaattin T. (46) ile Adem C. (40) arasında kıyma çekme nedeniyle tartışma çıktı.Silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında söz konusu 4 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Alaattin T. ile Adem C’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Jandarma, polis ve özel harekat ekipleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.