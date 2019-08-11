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Kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı

Kastamonu'da kasaplar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

YAŞAM 11.08.2019, 22:58 Melike Temir
Kasapların "kıyma çekme" kavgası: 4 yaralı
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SUBAŞI köyü meydanında, kasaplar Abdullah (41), Ecevit (45) ve Alaattin T. (46) ile Adem C. (40) arasında kıyma çekme nedeniyle tartışma çıktı.Silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında söz konusu 4 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Alaattin T. ile Adem C’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Jandarma, polis ve özel harekat ekipleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

#Kastamonu #kasap #kıyma çekme #Kavga #Yaralı
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