Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul Kartal'da, bacakları kopuk kadın cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının bacaklarının cesedin önünde bulunduğu binanın 4. katındaki balkonda olduğunu tespit etti.

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu
banner404

İSTANBUL'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki çok katlı bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi. Ekipler çevrede yaptıkları ilk araştırmada, kadının diz hizasından kopuk bacaklarını söz konusu binanın dördüncü katındaki balkon kısmında buldu. Bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karısını, kapıyı geç açtığı için boğazından...
Karısını, kapıyı geç açtığı için boğazından...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479