Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış

CİNAYET, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir kargo firmasında meydana geldi. Ali Canitez, boşanma aşamasında olduğu eşi Aynur Canitez'i aratarak kargo şirketine gelmesi gerektiğini söyletti. Aynur Canitez, kendisine geldiği söylenen paketi almak için bir kargo firmasına ait şubeye gitti. Boşanma aşamasında olduğu eşi döner ustası Ali Canitez de Aynur Canitez'i takip etti. Ali Canitez, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp tabancayla başına ve karnına peş peşe 4 el ateş etti. Aynur Canitez, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kayıplara karışan Ali Canitez ise saklanmak için kaçtığı Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Katil koca Ali Canitez hakkında iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Metin Ünaltarafından hazırlanan iddianamede ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilirken, zanlının yargılaması önümüzdeki günlerde başlayacak. Aynur Canitez 31 yıllık eşi Ali Canitez'den 2 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma kararı almıştı.