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Son Dakika

Karısı tarafından terk edilen adama devlet sahip çıktı

Adana'na hem beyin hem de akciğer kanseri olduğu için karısı tarafından hastanede terk edilen yaşlı adama devlet sahip çıktı.

YAŞAM 30.08.2019, 10:22 Melike Temir
Karısı tarafından terk edilen adama devlet sahip çıktı
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ADANA'da 20 yıl önce 4 çocuğu ve eşi tarafından terk edilen, 2 yıl önce hem beyin hem de akciğer kanserine yakalanan 3 yıl öncede ikinci eşiyle evlenen Mehmet Gültekin, hastalanınca eşi tarafından terk edildi. Gültekin çalışamaz duruma gelince hastaneye tedavi olmaya gitmeye bile para bulamaz hale geldi.

DEVLET SAHİP ÇIKTI

Gültekin'in bu durumu basında haber olunca Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

KORUMA VE BAKIM ALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adam devlet tarafından koruma ve bakım altına alındı.

#Adana #Devlet #Mehmet Gültekin
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