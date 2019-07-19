Karın ağrısıyla gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti

30 yaşındaki Yogesh Thakur, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 14 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. Annesi Kusma Thakur, oğlunun bulduğu her nesneyi yediğini doktorlara söyleyince doktorlar, mide röntgeni çekti.Doktorlar, Yogesh'in midesinde jilet, bıçak, tornavida gibi 33 madde olduğunu görünce şoke oldu ve hemen ameliyata aldılar.Yogesh Thakur'un, durumunun iyi olduğu ve yabancı nesneleri yemesine sebep olan hastalığın Pika adı verilen pskilojik rahatsız olduğu ve tedavi göreceği belirtildi.30 yaşındaki Yogesh, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 14 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. İki gün sonra, doktorlar tüm maddeleri çıkardı ve ameliyattan sonra bu şekilde fotoğraflandı.