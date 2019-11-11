Kan donduran olay! Vatandaşın üzerine benzin döküp ateşe verdiler

ÇİN'İN Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşanan kaos Haziran ayından bu yana sürüyor. Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sundu ancak yapılan gösterilerin ardından 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyuruldu. Ancak tasarının geri çekilmesi göstericileri durdurmaya yetmedi. 3 binden fazla gösterici gözaltına alınırken, Hong Kong son 10 yılda ilk kez ekonomik durgunluk yaşadı.

DİRİ DİRİ YAKTILAR

Geçen günlerde polisin bir protestocuyu gerçek mermi ile vurmasının yankıları devam ederken, şimdi de kim tarafından gerçekleştirildiği kesin olarak bilinmeyen bir dehşet yaşandı. Amerikan destekli oldukları düşülen protestocular, muhalif olan bir Hong Kongluyu üzerine benzin dökerek diri diri yaktı.