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Kan donduran olay! Canlı halde gömülmüş bebek bulundu

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş'te yeni doğmuş bir kız çocuğu canlı canlı gömülmüş bir halde bulundu.

YAŞAM 15.10.2019, 08:13
Kan donduran olay! Canlı halde gömülmüş bebek bulundu
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HİNDİSTAN'ın kuzeyinde yeni doğmuş bir kız çocuğu canlı canlı gömülmüş bir halde bulundu. Mezarda canlı bulunan bebeğin tedavisi sürüyor. Hindistan, cinsiyet ayrımı açısından dünyanın en kötü siciline sahip ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Uttar Pradesh eyaletinde yaşanan olayda, topraktan yapılmış bir kabın içine yerleştirilen bebek, yaklaşık 90 santimetre derinliğe gömülmüş bir halde bulundu. Hastaneye götürülen bebeğin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"TOPRAKTAN ÇIKARDIĞIMDA NEFES ALIYORDU"

Yerel polis şefi Abhinandan Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğin, doğumdan birkaç dakika sonra ölen çocuğunu defneden bir köylü tarafından bulunduğunu söyledi. Singh'in açıklamasına göre, ölen kız çocuğu için bir mezar kazmaya çalışan baba, bebeğin içine konulduğu kaba denk geldi, topraktan çıkardığında da bebeğin nefes aldığını fark etti. Singh, "Bebeğin ailesini bulmaya çalışıyoruz, bunun, ailenin rızasıyla gerçekleşmiş olmasından şüpheleniyoruz" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIZ ÇOCUKLARI AİLELER İÇİN "EKONOMİK YÜK" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Hindistan, cinsiyet ayrımı açısından dünyanın en kötü sicile sahip ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kadınlar sosyal hayatta sıklıkla ayrımcılığa, şiddete ve tecavüze maruz kalırken, özellikle yoksul kesimlerde kız çocukları aileleri için "ekonomik yük" olarak görülüyor.

Erkek çocuğa sahip olmaya yönelik "geleneksel" tercihler nedeniyle ülkede milyonlarca kız çocuğunun henüz ceninken yaşamına son verildiği aktarılıyor.

#Hindistan #Uttar Pradeş #Bebek
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