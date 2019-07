Kameraları açık unutan patron ardından sekreteri ile cinsel ilişkiye girdi!

Çin'in Guangzhou şehrinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bayi toplantısında sekreteriyle cinsel ilişkiye giren patron telekonferans kameralarını açık unuttu. İkilinin cinsel ilişki görüntüleri kameralar tarafından an be an kaydedilirken, kameraların kapalı olduğunu düşünen patron ve sekreterin cinsel ilişki görüntülerini şirketin bütün çalışanları izledi.

REKLAM YAPMAK İSTEDİK

Olayın ardından ise şirkette çalışan iki kişi, patronlarıyla sekreterlerinin cinsel ilişki görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından patron iki şahsa da dava açarken, çalışanlar ifadelerinde amaçlarının kötü olmadığını ve şirketlerinin reklamını yapmak istediklerini ifade etti.

Her iki çalışan da tutuklandı.



Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 19:56