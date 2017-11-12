Kaldırımda gördüğü balonla şov yapmak isterken karizmayı çizdirdi!

SOSYAL medyanın muzip kullanıcılarının gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Günde sayısız video-fotoğraf binlerce kez paylaşılıyor ancak bu video biraz farklı.

BALONLA ŞOV YAPMADAN GEÇMEK İSTEMİYOR

Görüntüdeki genç, sıradan bir vatandaş. Kaldırımda yürürken karşısına bir balon çıkıyor. Balonu gören herkes geçip yoluna devam ediyor ancak söz konusu genç balonla şov yapmak istiyor.

RÖVAŞATA DENEMESİ FİYASKO İLE SONUÇLANDI

Balonu önce ayağında sektiriyor. Balonun yükseğe fırladığını görünce rövaşata denemesi yapmaya çalışıyor. Sonuç fiyasko. Rövaşata atmak istediği balona ayağı temas bile edemeden sırt üstü yere düşüyor yetmiyor ayakkabısı ayağından çıkıp uçuyor.

ŞOV YAPMAK İSTERKEN AYAKKABIYI UÇURDU

Şov yapmak isterken karizmayı çizdiren genç, ayakkabısını giyip hiçbir şey olmamış gibi yola devam etti. Muhtemelen bir daha böyle bir deneme yapmadan daha çok düşünecek.