Kalça kaldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen turist dehşeti yaşadı!

İNGİLTERE'de yaşayan 33 yaşındaki Katrina Harrison, Brezilya tipi kalçaya sahip olmak için ünlü şarkıcı Katie Price'ın Türkiye'de sık sık estetik operasyon geçirdiği kliniğe geldi.İstanbul Eyüp'te bulunan kliniğe Brezilya tipi kalçaya sahip olmak için 3 bin euro(yaklaşık 20 bin TL) ödeyen Harrison, ameliyattan sonra şiddetli acılar çekmeye başladı. Yağ enjekte edilen kalçasında kanama oluşan genç kadın, durumu klinik yetkililerine bildirince, bunun normal olduğu yanıtını aldı.Bir çocuk annesi Harrison, İstanbul'daki klinikte dört gün geçirdikten sonra İngiltereye geri döndü ancak uçaktan indikten hemen sonra Manchester Havalimanı'nda yere yığıldı. Dokuz hastanede tedavi gören talihsiz kadının, hastaneye bir saat daha geç ulaşması halinde ölmüş olabileceği belirtildi. Katrina'nın kalça kaldırma operasyonu geçirdiği klinikten bir yetkili, İngiliz Daily Mirror gazatesine yaptığı açıklamada, ameliyatta bu tür komplikasyonların olabileceğini, bunun hastane formunda detaylı bir şekilde anlatıldığı ve hastaların ameliyat olmadan önce bu formu okuyup imzaladıklarını söyledi. Hasta memnuniyetine büyük önem verdiklerini söyleyen yetkili, hastalarını kesinlikle yüz üstü bırakmadıklarını ve Katrina'ya ihtiyacı olduğunda yardım edeceklerini belirtti.