Kafası taşla ezilerek öldürülmüştü! Kanlı elbisenin sahibi komşu çıktı

AYDIN'da Köşk çayı kenarında vücudunun değişik yerlerinden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş vaziyette bir erkek cesedi bulunmuş, cesedin de, İlçe merkezinde yaşayan elektrik ve su işleri ile uğraşan 42 yaşındaki Mehmet Biçer'e ait olduğu belirlenmişti. Kafası taşla ezilerek öldürülen Muhammet Biçer'in komşusunun şüpheli olarak arandığı iddia edildi.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde dün, kafası taşla ezilen ve vücudunda bıçak yarası bulunan Muhammet Biçer'in (42) ölümüne ilişkin araştırmalarına devam ediyor. Araştırma kapsamında Biçer'in komşularının ifadesine başvuran ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunan M.P'nin bir süredir görünmemesi üzerine, durumunu şüpheli buldu.

KANLI ELBİSE KOMŞUNUN ÇIKTI

Şüphelinin evinin çevresinde arama yapan ekipler, yaklaşık 400 metre uzaklıkta bir poşet içerisinde üzeri kanlı elbise buldu. Kıyafetlerin M.P'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, son olarak başka bir köyde göründüğü öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi. M.P'nin gece saatlerinde Biçer'le evin yakınında karşılaştığı, 17 yerinden bıçakladıktan sonra yaklaşık 40 metre sürükleyerek dere kenarına götürdüğü, burada maktulün başını taşla ezerek öldürdüğü iddia edildi. Çarşı Mahallesi Taşköprü mevkisinde, dün yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, başının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yarası tespit edilen cesedin üzerinden Muhammet Biçer'e (42) ait kimlik çıkmıştı.