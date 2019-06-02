Kadınlar market sahibinin dikkatini dağıttı, çocuklar hırsızlık yaptı

İNGİLTERE'DE ,iki kadının bir market sahibini oyalarken, çocuklarının markette hırsızlık yaptığı anlar, marketin güvenlik kamerasında görüntülendi. İçlerinden birinin beş yaşında olduğu çocuklar, elindeki çantaları şeker ve cipsler ile doldurdu. Video sosyal medya üzerinden, "Yetişkinler market sahibinin dikkatini dağıtırken, çocuklar hırsızlık yaptı'' başlığı ile paylaşıldı.

"ZORLA HIRSIZLIK YAPTIRDI" İDDİASI

Dükkanın sahibi olan 49 yaşındaki Karen Taylor, kızlardan bir tanesinin hırsızlık yapmak istememesine rağmen teyzenin kendisini zorla hırsızlık yaptırdığını söyledi. Karen, anneleri tarafından zorla hırsızlık yaptırılan çocuklar adına çok üzgün olduğunu söylerken, videoyu sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra hırsızlık yapan çocuklardan erkeğin annesi olan kadının, kendisini arayıp videoyu paylaşarak yanlış yaptığını söylediğini ve çalışanın eşyaların parasını kendisine getireceğini söylediğini aktardı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Videonun sosyal medya üzerinden paylaşılmasından sonra kadınlara kullanıcılardan çok sert tepkiler geldi.