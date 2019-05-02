Kadınlar bile farkında değil! Erkeklerin gizli silahı...

TAHMİN edilenin aksine erkekler de kadınlar kadar çözülmesi zor varlıklar. Ancak kadın erkek ilişkisi üzerine o kadar çok bilgi var ki söz konusu erkeklerin kadınları etkilemesi ise hiç sekmiyor: Komik, özgüvenli, iyi bir dinleyici, güzel gülen aynı zamanda kokan ya da kendine bakan her erkek bir kadını etkileyebilir. Fakat erkeklerin yaptığı, kadınların farkında bile olmadığı daha birçok etkileyici hareket var. Yani sadece kadınların nazik ve saygı gösteren birini aramaları çok yaygın ama o kadar da doğru değil. İşte bilime göre kadınların erkeklerde çekici bulduğu "gizli şeyler".

İLGİ DUYDUĞU KONULAR HAKKINDA KONUŞMAK DA KONUŞMAK...

Eski tarihli romantik komedi filmlerini izlediğinde görmüşsünüzdür: Sınıfın zeki, inek tipli karakteri asla aşık olduğu kızı elde edemez. Peki bu durum gerçekten günümüzde böyle mi?Psikolog Jeanette Raymond, şunları söyledi: “Kendisinin dışında bir şeye meraklı bir ilgisi veya tutkusu olan bir adam, kendine iyi bakabileceğini, kendisini mutlu edeceğini ve zamanını verimli bir şekilde kullanabileceğini gösterir - ki bu kadına fazlasıyla çekici geliyor." Bazıları buna bol keseden atmak diyebilir, diğerleri bunU tutku olarak değerlendiriyor. İlişki uzmanı Evan Marc Katz'a göre, konu ne olursa olsun, bu ilk buluşmada bir konu hakkında bilgi sahibi olmak fazlasıyla artı bir özellik. Kadınların her zaman tutkulu birilerini istediklerini söylediğini iddia ediyor. Tutkulu olursanız, her zaman herhangi bir sosyal ortamda özgüveninizle parlayabilirsiniz...

KIRMIZI RENK GİYMEK

Rochester Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kadınların kırmızı giyen erkekleri hiç giymeyenden daha çekici bulduklarını gösteriyor. Çalışmanın başı ve üniversitede psikoloji profesörü olan Andrew Elliot, “Kadınlar, kırmızı giyen erkekleri; statüleri yüksek, paralı ve sosyal çevresi geniş olarak görüyor"

ARKADAŞLARIYLA ARASI ÇOK İYİ İSE...

Her kadın arkadaşlarına yakın davranan, onlarla ilgilenen erkeği sever. Peki ya erkeğin kendi arkadaşları? Purdue Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, erkeklerin sağlam dostlukları olduğunda, kadınlar kendilerine daha yakın görüyor, onlarla dostluk kurabilmek için bunu bir meydan okuma olarak görüyor. Ve böylece erkeğe daha çabuk bağlanıyor...

ERKEK BİRAZ GARİP DAVRANIYORSA

İlişki koçu Sarah Jones'a göre ilişkide biraz "garip" "gizemli" davranmak tahmin edilenin aksine beraberliğe tutku katıyor. Psikolog Ty Tashiro, garipliğin faydalarını anlatan kitap bile yazdı. "Garip: Sosyal Olarak Garip Neden Harika." Tashiro, "garip" davranışlar sergileyen insanların dünyayı farklı bir bakış açısıyla gördüklerini açıklar, bu da birini tanımaya başladığında heyecanlandırıcı olabilir.

KOLLARINI SIVAYAN ERKEK...

Kadınların erkeklerin kol ile dirsek arasında kalan kısmından ne kadar etkilendikleri büyük bir sır değil. Asıl sır olan kadınların erkeklerin bu vücut bölgesinden neden bu kadar etkilendikleri... Bu konuyu merak eden gazeteci Serena Golden birkaç kadınlar röportaj yaptı. Kadınlar tabii ki genel olarak kaslı erkeklerin çekici olduğunu söyledi ama asıl çekici olan kaslı dirsek! Cevaplara göre kol ile dirsek arası kaslı ve geniş olan erkekler kadınlara göre daha güçlü ve her işi yapabiliecek gibi geliyor.

BEYAZ TİŞÖRTÜN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Eğer kırmızı rengin garip olduğunu düşünüyorsanız bir de bunu okuyun. Görünüşe göre ön tarafında sadece siyah renkte "T" harfi olan bir tişört giymek erkekleri daha çekici kılıyor. Spesifik olarak, araştırmaya göre, yaklaşık yüzde 12'si daha çekici. Psikolog Dr. Andrew Dunn: “'T' harfi, dik ve geniş ise erkeğin üst göğsünü vurguluyor. Daha kaslı ve düzgün gösteriyor."

SES TONU UYKULU İSE...

Uykulu ses tonundan kastımız yatak sırasında "seksi" konuşmalar değil tabii ki. Daha çok Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin konuşması gibi... Bilim insanlarına göre, "erkeğin sesindeki çekicilik nefesle dereceleniyor. Yani sanki tek nefeste her şeyi söylüyor olun ama aynı zamanda da tane tane konuşun. İnanın Kaan Tangöze'nin bir röportajını izlediğinizde ne demek istediğimizi ve yabancı bilim insanlarının ne yapmaya çalıştığını anlayacaksınız!

RİSK ALIYORSA...

Araştırmalara göre kadınlar "kahramanca" risk alan erkekleri daha çekici buluyor. Kahramanlık, buradaki anahtar kelimedir, çünkü kadınlar tehlikeli spor yapmak gibi "kahramanca" şeylerden bahsediyor.