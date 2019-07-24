Kadın yolcunun göğüslerini çeken otobüs sapığına hapis şoku!

İSTANBUL Şişli'de toplu taşıma aracında bir kadının fotoğrafını çeken sanık, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FOTOĞRAFININ ÇEKİLDİĞİNİ UYANINCA ÖĞRENDİ

Şişli'de toplu taşıma aracına binen ve bir süre sonra uyumaya başlaıyan kadın, otobüsteki tartışma sesleri üzerine uyanarak, bir yolcunun sanık M.O.'nun elinden telefonu almaya çalıştığını ve sanığın kendisinin fotoğrafını çektiğini öğrendi. Otobüse gelen güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede Suriyeli M.O.'nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının fotoğrafları bulundu.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayın ardından yapılan işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen sanık hakkında savcılık, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanık M.O. ifadesinde, fotoğrafların yanlışlıkla çekildiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

CEZA ERTELENMEDİ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık M.O., 'Özel hayatın gizliliği ihlal etmek' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve dava süresince pişmanlık yaşamadığı gerekçesiyle cezası ertelenmedi.