Kadın öğretmene sokakta sözlü taciz ve tokat!

İstanbul Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor

Kadın öğretmene sokakta sözlü taciz ve tokat!
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İSTANBUL Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmen kısa süre sonra bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadın öğretmen, tepki gösterdikten sonra yoluna devam etti. Ancak saldırgan kendisini takip etmeye başladı. Bir süre sonra da tekrar kadının önüne çıktı.

KADIN ÖĞRETMEN, ŞİKÂYETTE BULUNDU

Habere göre, bir kez daha sözlü tacizde bulunan saldırgan kadın öğretmene tokat attı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ise saldırgan olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra öğretmen, polise giderek şikâyette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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