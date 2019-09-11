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Kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!

ABD'de bulunan bir lisede, 23 yaşındaki kadın öğretmenin, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

YAŞAM 11.09.2019, 21:10
Kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi!
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Somerset lisesinde sağlık öğretmenliği yapan 23 yaşındaki Talia Jo Warner'ın, 15 yaşındaki erkek öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.İkili, önceleri Snapchat'te cinsel içerikli konuşmalar yapmaya başladı, daha sonra ise kadın öğretmen, öğrencisine çıplak görüntülerini gönderdi. İlerleyen süreçte ise öğretmenin evinde cinsel ilişkiye girdiler.Skandalın ortaya çıkmasından sonra 15 yaşındaki öğrenci, okul yöneticileri ile yaptığı görüşmede, öğretmeni ile cinsel ilişkiye girdiğini inkar etse de, polise verdiği ifadede her şeyi anlattı. Öğrenci, 2018 yılının Ekim ve Aralık aylarında, öğretmeninin kendisine çıplak videolarını gönderdiğini ve sonralarda cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.İlişkinin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa eden öğretmen, mahkeme tarafından suçlu bulunursa 40 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası alacak.

#kadın öğretmen #cinsel ilişki #ABD
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