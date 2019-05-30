Kadın öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı

AYDIN'DA Sökeli hayırsever Sıdıka Yamak'ın, yaşamını yitirmeden, kadın öğrencilere kiraya verilmesi şartıyla 10 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na (ADVAK) bağışladığı, Atatürk Mahallesi Köknar Sokak'ta bulunan Şafak Sitesi 2'nci Blok 1'inci kattaki daire, iddiaya göre, emlakçı tarafından Suriyeli 5 bekar erkeğe, toplam 800 liraya kiralandı. Sözleşme ise Türk kadın öğrencinin üzerine yapıldı. 20 daireli 2'nci bloğun yöneticisi Abdi Tokcan, ADVAK yetkililerine ulaşıp, durumdan rahatsız olduklarını söyledi ancak iddiaya göre sonuç alınamadı. 2 aylık çabasına rağmen Suriyelilerin daireden çıkarılmaması üzerine Tokcan, sorunu önce Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na taşıdı ardından da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, 28 Mayıs'ta eve gelip, 5 Suriyeliyi ifadelerine başvurmak ve kimlik tespiti için gözaltına aldı. 5 Suriyelinin, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ürünleri tesisinde çalıştığı ancak Türkiye'de çalışma izinleri bulunmadığı belirlendi. Kaymakam Kurtbeyoğlu'nun da devreye girmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Şafak Sitesi 2'nci Blok Yöneticisi Abdi Tokcan, "2011 yılında taşındığım apartmanda 4 yıl önce yönetici oldum. Apartmanımızda Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na ait daire var. Vakıf evi, hayırsever Sıdıka Yamak tarafından sadece kadın öğrencilere kiraya verilme şartıyla bağışlanan dairedir. Bu dairede 2 aydan beri Suriye vatandaşı olduğunu öğrendiğimiz 5 erkek yaşamaktadır. Buradaki mesele bekar insanların olması değil, örf adetini bilmediğimiz, tanımadığımız, nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz kişiler olması. Bu nedenle de rahatsızız. İnşallah bu iş bir an önce çözüme kavuşur ve bizler de rahat bir nefes alırız" dedi.

REKTÖRDEN SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİ SÖZÜ

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vakfa ait dairede Suriyelilerin kiracı olarak oturduğunu yeni öğrendiğini belirterek, "Vakıf yetkilisini çağırarak, gerekenin en kısa sürede yapılması gerektiğini ilettim. 'O dairede kadın öğrenciler kalacaksa biz de elimizden gelen yardımı yapalım' dedim. Gerekli çalışmayı başlattık. En kısa sürede bu iş çözüme kavuşacak" dedi.