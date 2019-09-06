Kadın hastayı taciz ettiği iddia edilen personelle ilgili yeni gelişme

KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan Devlet Hastanesi yönetimi, bir hastaya taciz iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında anestezi teknisyeni personelinin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan Devlet Hastanesi yönetiminin internet sayfasından yapılan açıklamada, "Temmuz ayında hastanemizde ameliyat olan bir kadın hastamız, görevli anestezi teknisyeni tarafından tacize uğradığını iddia ederek polise başvurmuş ve şikayetçi olmuştur. Aynı gün hastanemiz idaresi tarafından da adli soruşturmaya ek olarak idari soruşturma başlatılmış olup ilgili anestezi teknisyeni personel soruşturmanın salahiyeti acısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir. Elbistan Devlet Hastanesi olarak tüm birimlerimizle Elbistan ve yöre halkına hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için 7/24 büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Yaşanan bu münferit olayla ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz" denildi.