Kadın dizisinde kimsenin fark etmediği detay "helal olsun" dedirtti

KADIN dizisinin yapımcılığını üstlenen Med Yapım 2 yıl önce ekiplerinde çalışan ve hayatını kaybeden Işıl Karpuzoğlu'nu unutmadı.

ADINI İLKOKULA VERDİLER

Yapım ekibi, Kadın dizisinde gösterilen ilkokula ekip arkadaşlarının ismini verdi. İlkokulun adının Işıl Karpuzoğlu İlkokulu olduğunu gören abla Elif Karpuzoğlu bu detayı fark etti.

ABLANIN, PAYLAŞIMI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Elif Kapuzoğlu, Instagram hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu: "Dizi yapıyorlar... İşin adı zaten "KADIN"... Dünyamda varolmuş en huysuz kadın... Senin sevdiklerin yapıyor. Bir de diyorlar ki Işıl da bir yerinden bu işin içinde olsun . Sen zaten hep yanımızdasın da, gözümüzün önünde eksiksin ya?! Sonra bizim ev bunu görüp salya sümük... Kurgunuza kurban olayım, aklınızı seveyim, vefanızı öpeyim, onu anmanızı yiyeyim ya..."