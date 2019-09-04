Kadın avukatlara yeni hak: 'Birlikte kazanacağız'

Ceren ŞAHİN

YENİ Alanya’nın, Alanya Belediyesi tarafından sünnet olan çocuklara verilen Erkeklik Diploması’nı konu alan özel haberi ülke gündeminde yankı uyandırmış, Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatlarından Müge Gezginci konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Toplumsal zihniyet dönüşümüne vurulan bir baltadır” diyerek uygulamadan vazgeçilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

‘KIZ ÇOCUKLARI REGL OLDUĞUNDA BELGE VERİYOR MUSUNUZ?’

Gezginci “Kadına yüklenen görevler anne olmak, eş olmak, kardeş olmak. Bu zihniyeti aşamadığımız takdirde kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri engelleme şansımız yok. Toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlamak zorundayız. Devlet eliyle bir belediye bunu yapamaz. Kadınla erkeği bu şekilde ayrıştıramaz. Bir kız çocuğu adet olduğunda kadınlık belgesi veriliyor mu? Aksine saklanır. ‘Aman abine söyleme, babana söyleme’ denir. Bir çocuğu sünnet ettirip de karşılığında erkeklik belgesi vermek çağ dışıdır ve toplumsal zihniyet dönüşümümüze vurulan bir baltadır” ifadelerini kullanmıştı.

‘KADINLAR İÇİN 1 GÜNLÜK MENSTÜRASYON İZNİ KARARI ALDIK’

Ulusal çapta ses getiren haberin ve açıklamanın ardından İzmir Barosu düğmeye bastı. İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada kadınlara 1 günlük menstürasyon (regl) izni verilmesine karar verdikleri duyuruldu.

‘ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜ İŞTE BÖYLE SAĞLANABİLİR’

Konuya ilişkin konuşan Gezginci “İzmir Barosu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık oluşturduğu bu uygulamayı sonuna kadar destekliyoruz. Toplumsal zihniyet dönüşümünü işte böyle sağlayabiliriz. İzmir Barosu’nun gösterdiği dayanışma örneği bizim birlikte güçlü olduğumuzu ispatlar niteliktedir. Biz kadınlar birlikte güçlüyüz” dedi.