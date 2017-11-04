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Kader arkadaşına desteğe gitti! Kanatsız kalan, iki yürek buluştu

Ağrı'da elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken iki kolunu kaybeden Ramazan'ı, koyunları kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ve sağ kolu kesilen Yusuf Güzel ziyaret etti

Kader arkadaşına desteğe gitti! Kanatsız kalan, iki yürek buluştu

Ağrı'da elektrik teline takılan kuşu kurtarmak isterken iki kolunu kaybeden Ramazan'ı, koyunları kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ve sağ kolu kesilen Yusuf Güzel ziyaret etti

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:26
Kader arkadaşına desteğe gitti! Kanatsız kalan, iki yürek buluştu
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AĞRI'NIN Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu Köyü'nde elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir'i, otlattığı koyunları kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan ve sağ kolu kesilen 16 yaşındaki  Yusuf Güzel ziyaret etti. Güzel, zor günler geçirdiğini bildiği Ramazan'dan sabırlı olmasını istedi.

KUŞU KURTARMAK İSTERKEN İKİ KOLUNU KAYBETTİ

Çoban Ramazan Taşdemir, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu Köyü yakınlarında yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hiç düşünmeden direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, inerken belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce  Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahale ardından sevk edildiği  Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

ANNESİ "KOLU KANADI BEN OLACAĞIM" DEDİ

Taşdemir, bu olaydan 15 gün sonra 23 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat sonra ameliyattan her iki eli dirsek altından kesilerek çıkan Ramazan Taşdemir'in annesi Fatma ve babası  Mehmet Taşdemir çocuklarına sarılarak uzun süre ağladı.  Anne Fatma Taşdemir, kolsuz, kanatsız kalan oğlunu bundan böyle kol ve kanat olacağını söyledi.  DHA'nın haberi üzerine yurt içi ve dışından birçok kişi ve dernek,  Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Taşdemir ailesini arayarak Ramazan'ın kesilen kollarının yerine protez kol taktırmak istediklerini söyledi.

KADER ARKADAŞI, ZİYARETİNE GİTTİ: SABIRLI OL KARDEŞİM

Türkiye'nin yakından tanıdığı çoban Ramazan Taşdemir'i yaylada otlattığı koyunları kurtarmak isterken elektrik akımına kapılıp sağ kolunu kaybeden çoban  Yusuf Güzel ziyaret etti. Kesilen kolları acıdığı için zor günler geçiren Ramazan'ı teselli etmeye çalışan  Yusuf Güzel, "Sabırlı ol kardeşim bu zor günler geçecek. Senin yaşadıklarını 3-4 ay önce bende yaşadım. Sen hem şanslı hem de şanssızsın. Şanssızlığın iki elinin kesilmesi, senin şansın ise devlet ve Türk halkının sana sahip çıkması. Her zaman iyi şeyler düşün. Aklından 'Ellerim yok, ben ne yaparım?' deme. Benim öyle bir şansım olmadı ama sana takılacak kollarla her işini görebilirsin" dedi.

YUSUF'UN KADERİ DE RAMAZAN'LA AYNI

Erzurum'un  Hınıs ilçesindeki Acır Mahallesi yakındaki dağlık bölgede1 Mayıs 2017 günü koyun otlatan  Yusuf Güzel, hayvanların kopup düşen elektrik tellerine doğru gittiğini görünce hamle yaptı. Akıma kapılan Güzel,  Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi gördü. Bir umut olarak  Ankara GATA'ya götürülen Yusuf'un 11 Mayıs günü sağ kolu dirseğinin üstünden ve sağ ayağının ise serçe parmağı kesildi.

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DiyadinAğrıYusuf GüzelMehmet Taşdemir3. SayfaYaşamGüncel
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